Mieszkaniec Stargardu ma powody do radości. W jednej chwili zgarnął pół miliona!

Żeby tego było mało, szczęście uśmiechnęło się do stargardzianina trzynastego dnia miesiąca. To właśnie 13 czerwca wypełnił on kupon w grze Multi Multi, w kolekturze Lotto przy ul. Szczecińskiej, wydając na niego zaledwie 2,50 zł. Okazało się, że zakreślone na kuponie liczby pokrywały się z tymi, które zostały wylosowane podczas wtorkowego Studia Lotto. Oznaczało to tylko jedno - główną wygraną w kwocie 500 tysięcy złotych (minus podatek).

Co można zrobić z taką kwotą? Możliwości jest wiele. Zbliżają się wakacje, więc jest to okazja, by wybrać się w najbardziej egzotyczne zakątki świata. Można też nieźle zaszaleć na zakupach, sprawić sobie odrobinę luksusu, wymienić samochód na nowy, zainwestować, albo po prostu odłożyć na lepszą przyszłość.

Jak grać w Multi Multi?

Jeden zakład Multi Multi kosztuje 2,50 zł.To gracz decyduje, o ile gra, a może to być nawet 25 milionów złotych. Wygrana zależy od tego, ile liczb zostanie wytypowanych, z jaką stawką i czy dodana zostanie opcja gry z Plusem.

