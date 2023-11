Libacja w szalecie na skwerku. Wychodek zamknięty na kilka godzin!

Wieczorem chciał zrobić "małe co nieco", ale nie miał pieniędzy. Wpadł na pomysł, którego już pożałował

Kochasz Polskę? W tym quizie musisz mieć minimum 12/15. Pytanie nr 5 to pułapka

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwa na literę C. Celem minimum 8/10

Libacja alkoholowa w szalecie w Szczecinku. Trwała kilka godzin

Libacja alkoholowa doprowadziła do tego, że szalet miejski w Szczecinku był nieczynny przez kilka godzin. O wszystkim poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej tamtejsza straż miejska, dodając, że kobieta i dwóch mężczyzn zamknęli się w toalecie od środka, gdzie spożywali wspólnie denaturat i piwo. To nie koniec, bo w czasie interwencji funkcjonariuszy jeden z mężczyzn wcale nie miał zamiaru opuścić szaletu, więc został z niego wyprowadzony siłą. Okazało się ponadto, że wszyscy uczestnicy libacji to osoby bezdomne, dobrze znane strażnikom miejskim z wcześniejszych zdarzeń.

- Osoby te nie chcą korzystać z pomocy socjalnej, uzależnieni od alkoholu wolą zakłócać porządek publiczny - na pisali na zakończenie komunikatu municypalni ze Szczecinka.