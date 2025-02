Dlaczego wciąż stoi?

Miał zniknąć do końca roku. Wielki namiot wciąż straszy na wjeździe do centrum miasta. Co dalej z "wieczną prowizorką"?

Mieszkańcy nigdy za nią nie przepadali. Nie grzeszyła urodą, jej funkcjonalność też pozostawiała wiele do życzenia. Miała stać w tym miejscu przez kilka lat, tymczasem "zapuściła korzenie" na znacznie dłużej. Tymczasowa ogromna hala przy jednej z głównych ulic wjazdowych do centrum Szczecina miała zniknąć do końca ubiegłego roku, jednak wciąż stoi nienaruszona. Co się stało?