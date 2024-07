Koniec "wiecznej prowizorki". Namiot Opery na Zamku zniknie do końca roku

Namiot został zakupiony w 2011 roku przez Operę na Zamku i służył jako jej tymczasowa siedziba podczas remontu, który zakończył się w 2015 r. Następnie miał zostać sprzedany. Wszystko jednak potoczyło się inaczej. Tymczasowa budowla była wynajmowana przez firmę "Baszta Nieruchomości" na potrzeby koncertów i innych wydarzeń artystycznych. Następnie wprowadził się do niej Teatr Polski, który podczas remontu swojej siedziby przy ul. Swarożyca wystawiał tam swoje sztuki.

Po wielu latach starań, w końcu znalazł się chętny na halę. To krakowska spółka Royal Estate. Nowy właściciel będzie musiał rozebrać halę i uprzątnąć teren najpóźniej do końca roku. Następnie działka wróci do miasta.

W miejscu hali, po sprzedaży terenu, w przyszłości mają powstać nowe budynki. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma to być wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska o przeznaczeniu usługowym lub usługowo-mieszkaniowym z maksymalnym udziałem 30 procent powierzchni mieszkalnej.

Wszystko wskazuje na to, że na nową inwestycję w miejscu wysłużonego namiotu nie będzie trzeba długo czekać. Międzyodrze jest obecnie jedną z najbardziej rozwijających sie części miasta. Obecnie na Łasztowni i Kępie Parnickiej realizowanych jest kilka inwestycji mieszkaniowych, a kolejne powinny rozpocząć się już niebawem.

