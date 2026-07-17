Marsz Równości po raz ósmy w Szczecinie. "Płyniemy po swoje"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-17 11:14

W sobotę, 18 lipca, o godz. 14:00 ze szczecińskiego Placu Lotników wyruszy 8. Szczeciński Marsz Równości – kulminacja trwającego od poniedziałku Szczecińskiego Festiwalu Dumy. Tegoroczne hasło wydarzenia, „Płyniemy po swoje”, ma podkreślać determinację i nadzieję społeczności LGBTQ+ walczącej o swoje prawa. Uczestnicy przejdą przez centrum miasta, a kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na spore utrudnienia.

Osoba w masce psa trzyma tęczową flagę nad głową podczas Marszu Równości w Szczecinie. Więcej przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Grzegorz Kluczyński 7. Szczeciński Marsz Równości

Festiwal Dumy kończy się wielkim finałem

Od poniedziałku w Szczecinie trwa Szczeciński Festiwal Dumy – tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych. W programie znalazły się m.in. pokaz filmu „Queens of joy”, przejazd rowerowy „Nakaz Pedałowania”, Gity Girls Kiki Ball oraz sobotni Piknik Równości na Placu Lotników. Wszystko prowadzi do najważniejszego punktu – Marszu Równości, organizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Szczecin.

8. Szczeciński Marsz Równości przejdzie przez centrum miasta

Uczestnicy wyruszą o godz. 14:00 z Placu Lotników i przejdą jedną z najdłuższych tras w historii szczecińskich marszów. Przemarsz potrwa do ok. 17:00. Trasa obejmuje kluczowe ulice centrum: Plac Lotników – Mazurska – Piłsudskiego – pl. Rodła – al. Wyzwolenia – al. Niepodległości – pl. Brama Portowa – pl. Zwycięstwa – Krzywoustego – Piastów – pl. Szarych Szeregów – Wielkopolska – al. Papieża Jana Pawła II – pl. Armii Krajowej – ponownie al. Papieża Jana Pawła II – pl. Grunwaldzki – Plac Lotników.

W czasie przemarszu ulice będą dynamicznie wyłączane z ruchu, a przejazd będzie przywracany po przejściu uczestników.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ostrzega, że w godzinach 14:00–17:00 mogą wystąpić:

  • chwilowe wstrzymania kursów,
  • opóźnienia,
  • zmiany tras wybranych linii.

Ruch komunikacji będzie wstrzymywany i wznowiony na polecenie służb nadzoru ruchu ZDiTM, dlatego pasażerowie powinni śledzić bieżące komunikaty.

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„Płyniemy po swoje”

Tegoroczny Marsz Równości odbywa się pod hasłem "Płyniemy po swoje". Jego uczestnicy chcą w ten sposób upomnieć się o prawa, które ich zdaniem w demokratycznym państwie powinny przysługiwać każdemu. "Czeka nas dzień pełen radości, celebracji i wspólnej zabawy, ale też ważnego protestu. To będzie prawdziwa demonstracja queerowej siły, solidarności i wspólnoty" - zapowiadają organizatorzy, którzy podkreślają, że obecność na marszu ma pokazać, że Szczecin chce być miastem otwartym, bezpiecznym i równym dla wszystkich.

Szczecińskie Marsze Równości w poprzednich latach przyciągały tłumy mieszkańców i turystów. W tym roku organizatorzy spodziewają się również dużej frekwencji – nawet mimo niesprzyjającej prognozy pogody. W sobotę w Szczecinie ma zrobić się chłodniej i mają wystąpić opady deszczu.

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