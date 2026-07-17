Sinice Mrzeżyno 16.07. Czy w Mrzeżynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą odetchnąć z ulgą. Trzy oficjalne kąpieliska w Mrzeżynie są w pełni otwarte dla turystów, a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają wykwalifikowane zespoły ratowników, którzy niedawno prowadzili na miejscu spektakularne pokazy ratownictwa. To właśnie wysoki poziom bezpieczeństwa i dbałość o infrastrukturę sprawiły, że tutejsze plaże zostały w tym sezonie uhonorowane prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi.

Oto szczegółowy przegląd warunków panujących na poszczególnych plażach według najnowszego odczytu:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C , natomiast temperatura wody oscyluje w granicach 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie 1 m/s . Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli na podstawie badania z 13 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 20 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast temperatura wody oscyluje w granicach . Wiatr jest niemal nieodczuwalny – jego prędkość to zaledwie . Woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli na podstawie badania z 13 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Kąpielisko jest otwarte . Na plażowiczów czekają identyczne, bardzo spokojne warunki: temperatura powietrza to 22°C , wody 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s . Badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą jakość wody, która jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Kąpielisko jest . Na plażowiczów czekają identyczne, bardzo spokojne warunki: temperatura powietrza to , wody , a wiatr wieje z prędkością . Badania laboratoryjne potwierdzają doskonałą jakość wody, która jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Kąpielisko jest otwarte. Po zachodniej stronie ujścia rzeki Regi warunki są równie stabilne: termometry wskazują 22°C w cieniu, woda ma 18°C, a wiatr osiąga zaledwie 1 m/s. Jakość wody bez zarzutu, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń.

Warto dodać, że choć temperatura wody na poziomie 18°C może wydawać się nieco niska, jest to bezpośrednie następstwo niedawnego zjawiska upwellingu i sztormowej aury, która przetoczyła się przez Pomorze Zachodnie i wymieszała cieplejsze warstwy powierzchniowe z zimniejszymi głębinami.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych zakwitów cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne próbki wody pobranej przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest krystalicznie czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Podczas gdy w niektórych częściach polskiego wybrzeża pojedyncze plaże borykają się z tym problemem, w Mrzeżynie można bez obaw cieszyć się bezpieczną i zdrową kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki w Mrzeżynie sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosząca 22°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) stwarza idealne warunki do plażowania i rekreacji. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą to nasza wspólna odpowiedzialność. Ratownicy z Mrzeżyna niedawno przypominali o śmiertelnie niebezpiecznych prądach wstecznych i wirach tworzących się przy falochronach, co powinno być przestrogą dla każdego turysty. Złota zasada plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Brak flagi lub flaga biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast flaga czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

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