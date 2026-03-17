Mamy nowy ranking. Portowe miasto z najwyższym wskaźnikiem przestępczości

Ranking Business Insider: najlepsze miasta do życia w Polsce

Zastanawiasz się, w którym polskim ośrodku warunki do funkcjonowania są najbardziej sprzyjające? Kompleksowej odpowiedzi dostarcza najświeższa edycja raportu stworzonego przez redakcję Business Insider Polska. W badaniu wzięto pod lupę dokładnie szesnaście głównych aglomeracji, wybierając po jednej z każdego województwa, co pozwoliło ocenić, gdzie obywatele mają zapewnioną najwyższą jakość codziennego życia. Informacje o tym, kto ostatecznie zajął pozycję lidera, można znaleźć w artykule tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Na szczycie rankingu dwóch mocnych zawodników.

Szczecin najmniej bezpiecznym miastem w zestawieniu

Opublikowany przez Business Insider ranking miast oceniał metropolie pod kątem wielu istotnych wskaźników, które bezpośrednio rzutują na komfort życia społeczności. Jednym z dokładnie weryfikowanych aspektów był ogólny poziom bezpieczeństwa, a w szczególności statystyki dotyczące lokalnej przestępczości. Właśnie w tym segmencie badacze natrafili na ogromną niespodziankę, ponieważ zgromadzone liczby dobitnie świadczą o tym, że to właśnie w Szczecinie zarejestrowano najwyższy wskaźnik działań kryminalnych na tle wszystkich analizowanych ośrodków.

Wysoka przestępczość w Szczecinie. Architektura i gospodarka to nie wszystko

Usytuowany w dolinie Odry Szczecin stanowi jedną z kluczowych metropolii w północno-zachodniej części naszego kraju, pełniąc jednocześnie funkcję stolicy województwa zachodniopomorskiego. Od wielu lat ta miejscowość utożsamiana jest głównie z prężnie działającą gospodarką morską, rozbudowaną infrastrukturą portową oraz bliskim sąsiedztwem z niemiecką granicą. Niezwykle istotne znaczenie dla regionu mają również branża stoczniowa, sektor logistyczny i rozwinięty handel, które przez długie dziesięciolecia napędzały miejscowy rozwój gospodarczy.

Stolica Pomorza Zachodniego słynie dodatkowo z wyjątkowej siatki urbanistycznej, która była mocno wzorowana na paryskich rozwiązaniach, co objawia się rozłożystymi alejami i gwiaździstymi placami. Do najbardziej ikonicznych wizytówek tego ośrodka należą bez wątpienia renesansowy Zamek Książąt Pomorskich a także słynne Wały Chrobrego. W związku z tak urokliwym wizerunkiem i szeroką ofertą turystyczną pojawia się pytanie, czy rzeczywiście można się tam czuć zagrożonym, dlatego o to postanowiliśmy zapytać samych szczecinian.

Szczerze mówiąc, większej bzdury nie słyszałem. Autorzy tego rankingu chyba sugerowali się filmem "Młode Wilki" albo nasłuchali się legend o Niebuszewie, Stołczynie czy ulicy Parkowej. Mieszkam w Szczecinie od urodzenia i zawsze czułem się tutaj bezpiecznie. Gorszą opinią mają np. Police lub Stargard, gdzie często dochodzi do przestępstw w biały dzień. W ogóle się z tym nie zgadzam - mówił nam mieszkaniec Szczecina.