Malutki Nikodem był maltretowany i głodzony przez matkę

Nie wiadomo dokładnie od kiedy Weronika J. znęcała się nad swoim malutkim synkiem Nikodemem. Na pewno czyniła to od kwietnia do 2 maja 2024 roku. To właśnie tego dnia z pomocą trzymiesięcznemu chłopcu przyszła sąsiadka.

Pani Katarzyna mieszka w domu na przeciwko tego, w którym Weronika J. mieszkała ze swoim synkiem. Zaniepokoił ją widok dziecka w wózku.

- Znałam go od kiedy się urodził. Widziałam jak wygląda.Jak go zobaczyłam 2 maja... widok był straszny. Był ogromnie wychudzony, wyglądał jak dzieci z obozu w Oświęcimiu. Duża główka, chudy, blada, ziemista cera. Wzrok spuszczony, drżała mu prawa rączka. Nie reagował na nic - wspomina pani Katarzyna.

Gdy zapytała matkę co się stało chłopcu, ta miała stwierdzić, że dziecko zachowuje się w ten sposób od 24 godzin i ma iść z nim do lekarza. Kobieta obawiała się o zdrowie chłopczyka, więc wezwała pomoc.

- Bałam się, czy nie zrobi mu większej krzywdy. Pierwsza przyjechała policja, później przyjechali ratownicy - dodaje kobieta.

Weronika, samotnie wychowywała Nikosia. Miała jeszcze dziecko z poprzedniego związku. Jej córka mieszka z ojcem.

Prokuratura zarzuciła kobiecie, że w okresie od nieustalonej daty początku kwietnia do 2 maja 2024 roku w Szczecinie przy ulicy Dubois, działając co najmniej z ewentualnym zamiarem pozbawienia życia, znęcała się psychicznie i fizycznie ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa nad zależnym od niej i nieporadnym ze względu na wiek 3-miesięcznym pokrzywdzonym poprzez uderzenie chłopca po całym ciele, w szczególności w okolicę głowy oraz okolicę żeber.

Kobieta głodziła również synka, dziecko marzło. Doprowadziła Nikosia do stanu, w którym rozwinięta choroba zagrażała realnie jego życiu. Nie zabiła synka, bo sąsiadka zauważyła co się dzieje i powiadomiła służby.

19 marca w sądzie w Szczecinie ruszył proces kobiety.