Lista uzdrowisk w Polsce jest długa, lecz mimo to najczęściej na turnus kuracjusze wybywają m.in. do Ciechocinka, Kołobrzegu czy Świeradowa-Zdroju. Okazuje się jednak, że warto również wyjść poza schemat i otworzyć się na coś nowego, mniej znanego.

Mało popularną miejscowością uzdrowiskową jest Kamień Pomorski położony w województwie zachodniopomorskim nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. To wyjątkowy punkt na mapie Polski dla kuracjuszy, którzy pragną odpoczynku i regeneracji w zacisznej lokalizacji. Na miejscu placówki leczą głównie:

choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

choroby reumatologiczne (reumatologia)

choroby układu nerwowego (neurologia).

Co ciekawe, Kamień Pomorski to jedna z niewielu miejscowości uzdrowiskowych, która słynie z rehabilitacji z robotyką! Nowoczesna technologia pozwala szybciej wrócić do zdrowia w szczególności pacjentom po wypadkach, w których doznali poważnych urazów, m.in. rdzenia kręgowego lub mózgowo-czaszkowego czy udaru. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kamień Pomorski dla kuracjuszy. Jakie atrakcje czekają na miejscu?

Kuracjusze, którzy zdecydują się na turnus w Kamieniu Pomorskim, mogą liczyć na profesjonalną obsługę i nowoczesne rozwiązania, lecz to nie wszystko! Okazuje się bowiem, że pacjenci niektórych placówek poczują się jak na ekskluzywnym urlopie w 5-gwiazdkowym hotelu! Jak to możliwe?

W ostatnim czasie m.in. Szpital Uzdrowiskowy Mieszko przeszedł gruntowny remont, dzięki czemu doskonale wpisuje się w nowoczesny kompleks. Wysokim standardem może pochwalić się również Sanatorium Uzdrowiskowe Chrobry, które oferuje pokoje 1-, 2- osobowe oraz strefę SPA.

Leczenie w uzdrowiskach to zabiegi, lecz także odpoczynek poza obiektem. Odwiedzający miejscowości nie muszą się martwić o nudę, ponieważ atrakcji jest co niemiara! Co więc robić na miejscu w wolnym czasie? Oto kilka punktów, które warto odwiedzić:

Zalew Kamieński i okoliczna marina

Wrak żaglowca w Kamieniu Pomorskim

Starówka

Ratusz

Katedra Św. Jana Chrzciciela

Gotycki Wirydarz

Brama Wolińska

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się miejscowość na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej!