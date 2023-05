Małe dziewczynki w "białych rajtuzkach i bluzeczkach". Wizyta biskupa w przedszkolu

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 26.05.2023? To prawdziwa fortuna!

Wizyta przedstawicieli duchowieństwa to wciąż w wielu polskich szkołach i przedszkolach ważne wydarzenie. Księża pojawiają się na szkolnych jasełkach, rozpoczęciu i zakończeniu roku, apelach itp. W środę (24 maja) jedno z przedszkoli miał odwiedzić biskup. Dzieci zwykle przyzwyczajone są do tego, że dla specjalnych gości mówią wierszyki i śpiewają piosenki. Tym razem miały założyć m.in. "białe rajtuzki i białe bluzeczki". Dyrekcja przedszkola bardzo szczegółowo opisała ubiór, jaki powinny mieć dzieci podczas przyjazdu biskupa. - Drodzy rodzice!" W środę dnia 24.05.2023 roku nasze przedszkole odwiedzi biskup, dlatego prosimy, aby w tym dniu "Sówki" i "Misie": dziewczynki miały - białe rajtuzki i białe bluzeczki. Chłopcy - białe koszule i niedresowe spodnie - czytamy w treści ogłoszenia.

Nie dość, że to obrzydliwe, to jeszcze jakim prawem biskup zjawia się w przedszkolu? To miejsce opiekuńczo-wychowawcze, a nie posiadłość kościelna. pic.twitter.com/wN1lYCV0c0— Krzysztof Wroński (@KrzysztofWonka) May 19, 2023

Internauci drwią z dyrekcji i biskupa. "Konkurs na najlepiej ubrane dziecko"

Ta dość osobliwa prośba trafiła do sieci, a w Internecie zawrzało. Niektórzy internauci drwili z prośby dyrekcji i wizyty biskupa, zastanawiając się, czy duchowny wybierze najlepiej ubrane dziecko. Padały też pytania, co jeśli rodzice i dziecko są niewierzący. Niektórzy rodzice napisali wprost, że gdyby znaleźli się w takiej sytuacji, nie posłaliby dzieci do przedszkola w tym dniu. Część internautów stanęła jednak w obronie władz przedszkola. Nie od dziś na specjalne uroczystości szkolne obowiązuje wyjątkowy strój, bardziej formalny.

