Szczeciński magistrat ogłosił zmiany w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO). Celem - jak deklarują urzędnicy odpowiedzialni za tę inicjatywę - ma być usprawnienie procesu i lepsze dopasowanie projektów do potrzeb mieszkańców.

Powrót do korzeni SBO. Jakie projekty będą miały szansę na realizację?

Najważniejszą zmianą jest powrót do projektów ogólnomiejskich, które zastąpią dotychczasowe "zielone SBO". Zmniejszono również liczbę obszarów lokalnych z 22 do 14, co przełoży się na zwiększenie pieniędzy dostępnych dla każdego z nich.

- Przeprowadzamy tę zmianę po to, żeby to nie był mały skwer, mały plac zabaw, a żeby dać to większe narzędzie. W tegorocznej edycji najmniejszy obszar lokalny będzie miał kwotę prawie 900 tys., a największy prawie 1,6 mln zł - tłumaczy Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.

W nowym podziale na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 4 mln zł (20 proc. puli), a na projekty lokalne 16 mln zł (80 proc.). Dla porównania, w 2024 r. łączna kwota SBO wynosiła 17,2 mln zł, z czego na projekty "zielone" przeznaczono 5,16 mln zł, a na projekty lokalne - 12,04 mln zł.

Kto nie może składać projektów? Magistrat stawia na bezstronność

Od tegorocznej edycji SBO obowiązywać będą nowe zasady dotyczące składania projektów.

- Z możliwości składania wniosków wyłączeni są radni miejscy, prezydent, jego zastępcy, sekretarz oraz skarbnik miasta. Dzięki temu cały proces SBO będzie bardziej bezstronny - deklaruje Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego szczecińskiego magistratu.

Jak wziąć udział w SBO? Nabór projektów rusza już za chwilę. Wszystko online!

Proces zgłaszania projektów i głosowania będzie się odbywał drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnej strony. Każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić dowolną liczbę projektów, wypełniając oddzielny formularz dla każdego z nich. Do każdego projektu należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 10 osób.

Nabór projektów do 13. edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 20 marca i potrwa do 24 kwietnia 2025 r.

To najbardziej opóźniona inwestycja w Szczecinie. Kiedy koniec prac na Pomorzanach?