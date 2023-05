Mają zachęcać do recyklingu w zamian za różne korzyści. Butelkomaty staną w kilku punktach Szczecina

i Autor: Grzegorz Kluczyński "Recomat" na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Miasto ogłosiło przetarg

Mają zachęcać mieszkańców do recyklingu i oferować w zamian za różne korzyści. Automaty zwrotne do przyjmowania plastikowych butelek mają stanąć w kilku punktach Szczecina. To jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.