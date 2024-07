"W zasadzie każde miejsce może być magiczne"

Na wystawie "Magiczny Szczecin" można podziwiać kilkanaście prac, które przedstawiają stolicę Pomorza Zachodniego w wyjątkowy sposób. Na fotografiach możemy zobaczyć miejsca, które są bardzo dobrze znane mieszkańcom, uchwycone w obiektywie Przemysława Budziaka. Wśród nich są m.in. Jasne Błonia, bulwary nad Odrą czy zabytkowe kamienice w Śródmieściu. To, co nadaje im magii, to nie tylko świetnie uchwycony kadr, ale też odpowiednia gra świateł i kolorów.

Jak twierdzi autor zdjęć, może znaleźć się na nich dosłownie każde miejsce.

- "Nieśmiertelne" bulwary, Wały Chrobrego, "dźwigozaury" czy wielkie koło "Wheel of Szczecin" - mówi Przemysław Budziak. - W zasadzie każde miejsce może być magiczne, jeśli trafimy na odpowiednie światło.

"Nie wystarczy patrzeć. Trzeba też widzieć"

Zdobycze dzisiejszej technologii sprawiają, że fotografem może być dosłownie każdy. Aparat fotograficzny to standardowe wyposażenie każdego smartfona. Zapytaliśmy, jakie rady ma doświadczony fotograf dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią i chcieliby w równie magiczny sposób uchwycić różne miejsca.

- Żeby zrobić dobrą fotografię, nie wystarczy patrzeć. Trzeba też widzieć - podkreśla Przemysław Budziak. - Szukajcie, dostrzegajcie to, co warto pokazać. Mówią, że technika nie jest ważna, że liczy się człowiek. Okej, ale technikalia też trzeba szlifować. Jak doszlifujecie technikę i będziecie widzieć to, co chcecie pokazać i jak połączycie to wszystko razem, to na pewno przyniesie to efekt.

Wystawę "Magiczny Szczecin" można będzie oglądać w bibliotece Promedia przez najbliższy miesiąc.