Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa! Spędził w śniegu 2 godziny [ZDJĘCIA]

Łukasz Szpunar pobił rekord Guinnessa! Spędził w śniegu 2 godziny

Bicie rekordu odbyło się w ramach wydarzenia „Styczniowy Spontan 3.0 – Festival Morsowania Kołobrzeg 2025” na Plaży Centralnej przy kołobrzeskim Molo. Oprócz samego rekordu, na uczestników czekała masa morsowych atrakcji, takich jak Olimpiada Lodowa czy Bal Morsów i Lodowych Gwiazd.

Wcześniej rekord w tej kategorii należał Valerjana Romanovskiego, który spędził zanurzony w śniegu 1 godzinę 45 minut i 9 sekund. Według wytycznych biura Guinnessa, Łukasz musiał być zakryty śniegiem od stóp do szyi, leżąc poziomo. Jedynie głowa mogła wystawać poza śnieg. Przykrywający go stos śniegu musiał mieć średnicę co najmniej 1,5 m u podstawy oraz wysokość co najmniej 0,7 m.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy sukces Łukasza w tej kategorii ekstremalnych wyzwań. Już wcześniej zdobył Rekord Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie, spędzając w nim 4 godziny i 2 minuty. Poprzedni rekord w tej dziedzinie wynosił 3 godziny i 11 minut, co oznacza, że Łukasz znacząco go poprawił.

Łukasz Szpunar, poza imponującymi osiągnięciami, promuje zdrowy tryb życia, hartowanie organizmu oraz techniki oddechowe. Jego wyczyny inspirują ludzi na całym świecie, by przełamywać własne bariery i stawiać czoła nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom.

Gratulacje i brawa dla Icekinga za kolejny niesamowity rekord, który pokazuje, że niemożliwe nie istnieje!

Świąteczne morsowanie w podbydgoskich Pieckach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.