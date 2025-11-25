Straż Graniczna zatrzymała przemytnika ludzi

Do zatrzymania doszło nad ranem 19 listopada. 65-letni obywatel Litwy przewoził samochodem osobowym czterech migrantów, których celem były Niemcy. Strażnicy graniczni zatrzymali go na Miejscu Obsługi Podróżnych Wysoka Wschód w Starych Brynkach pod Szczecinem, zaledwie 15 kilometrów od granicy.

Litwin usłyszał zarzut organizowania nielegalnego przekroczenia granicy czterem cudzoziemcom z Litwy do Polski oraz z Polski do Niemiec. Komendant Placówki SG w Szczecinie wydał decyzję o jego wydaleniu. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W jego przypadku Straż Graniczna prowadzi postępowanie karne. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Migranci przyznali się do winy

Pasażerowie usłyszeli zarzuty nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Litwy do Polski oraz usiłowania z Polski do Niemiec. Cudzoziemcy przyznali się do zarzucanych czynów i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

W toku czynności strażnicy graniczni ustalili, że cudzoziemcy posiadają łotewskie dokumenty azylowe. Na tej podstawie, już kolejnego dnia na przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija zostali przekazani litewskim służbom w ramach readmisji uproszczonej.

Walka z przemytem migrantów trwa

Jak informuje Straż Graniczna, od początku przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na odcinku z Niemcami strażnicy graniczni zatrzymali w woj. zachodniopomorskim 22 przemytników, którzy udzielali pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej z RP do RFN 73 cudzoziemcom.

