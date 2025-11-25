Mundurowi ruszyli na tory w Zachodniopomorskiem. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia

Po ostatnich niepokojących wydarzeniach na terenach kolejowych w Polsce rusza operacja „TOR”. Komendant Główny Policji, w związku z aktami sabotażu o charakterze terrorystycznym na linii Warszawa-Lublin, zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wsparcie działań Policji przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Prezydent RP przychylił się do tego wniosku, podpisując postanowienie o użyciu wojska do pomocy policji. Mundurowi patrolują tereny kolejowe w Zachodniopomorskiem. Co to oznacza dla mieszkańców regionu?

Operacja „TOR” – wojsko, policja i SOK razem na torach

Operacja policyjna pod kryptonimem „TOR” ma na celu przede wszystkim zapobieganie sabotażowi i ochronę infrastruktury kolejowej. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w całym województwie zachodniopomorskim. W akcji biorą udział policjanci, Straż Ochrony Kolei (SOK), żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz Straż Leśna.

Służby prowadzą obserwacje, patrole i nadzór. Są gotowe do natychmiastowej reakcji w przypadku zagrożenia. W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, w tym noktowizory, które zwiększają widoczność w nocy. Funkcjonariusze zwracają uwagę na osoby postronne na terenach kolejowych i reagują na łamanie przepisów.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE – co musisz wiedzieć?

W związku z zagrożeniem, Premier wprowadził trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych. Oznacza to zwiększoną czujność i gotowość służb do działania.

Służby apelują o ostrożność w pobliżu terenów kolejowych. Należy unikać wchodzenia na torowiska, nasypy, wiadukty, tunele i inne niebezpieczne miejsca.

Apel o czujność i zgłaszanie podejrzanych sytuacji

Służby apelują do mieszkańców Zachodniopomorskiego o zachowanie czujności i zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji. Współpraca społeczeństwa jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenach kolejowych i w całym regionie.

