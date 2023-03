Kwiaciarki znikną z placu Szarych Szeregów. Na szczęście nie na zawsze

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 24.03.2023? To prawdziwa fortuna!

Jak zamienić 2,50 zł w fortunę? Mieszkaniec Polic już to wie!

Kumulacja w LOTTO. Ile można wygrać w najbliższym losowaniu 23.03.2023? To ogromna kasa!

Ta czasowa wyprowadzka związana jest z przebudową śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego. Stragany znajdują się w miejscu objętym inwestycją, co oznacza że na jakiś czas będą musiały zniknąć. To łącznie siedem punktów, w których każdego dnia sprzedawane są bukiety kwiatów. Przerwa w ich funkcjonowaniu rozpocznie się już w niedzielę, 26 marca i ma potrwać dwa miesiące. Wiele wskazuje więc na to, że będzie można tutaj kupić bukiety już na Dzień Matki.

W tym czasie część właścicieli punktów zrobi sobie urlop, inni będą kontynuować działalność w innych miejscach.

Remont śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego między placem Zwycięstwa i placem Szarych Szeregów ma się zakończyć jesienią tego roku. Przelotowa arteria bez charakteru ma zmienić się w "zielony salon miasta", z uspokojonym ruchem samochodowym, z większą przestrzenią dla pieszych i zdecydowanie większą ilością zieleni. Koszt inwestycji to ponad 80 milionów złotych.

Sonda Kupujesz kwiaty na placu Szarych Szeregów? Tak Nie