Koparka stoczyła się ze skarpy. Niebezpieczne zdarzenie obok Zamku Książąt Pomorskich

A to pech!

Co dalej z "Pionierem"?

Okazja dla poszukiwaczy skarbów i wsparcie dla potrzebujących. Kolejna edycja "Galerii Szpargałek" już we wtorek

Od pewnego czasu trwają prace przy wzmacnianiu i przebudowie zamkowej skarpy. Rozbierana jest część współczesnych zabudowań wzdłuż ulicy Kuśnierskiej, przebudowywany jest taras przy zachodnim skrzydle zamku, a na północnej skarpie trwają prace ziemne związane z budową nowych tarasów. To właśnie tam, we poniedziałkowe popołudnie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W pewnym momencie koparka zsunęła się ze stromego zbocza.

"Jak zapewnia nas Generalny Wykonawca, firma Mostostal Warszawa SA., nikomu nic się nie stało, nie ucierpiała też infrastruktura. Teren został zabezpieczony a w drodze jest odpowiedni sprzęt, który wyciągnie koparkę" - informowali w poniedziałek przedstawiciele Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Z powodu zdarzenia, zamknięty został zjazd wzdłuż wzgórza zamkowego w stronę ulicy Panieńskiej. Prace mające na celu podniesienie przewróconej maszyny trwały do wieczora.

Na szczęście nikt nie ucierpiał, według wstępnych informacji, operator koparki był trzeźwy. O zdarzeniu poinformowano Państwową Inspekcję Pracy.

Sonda Czy zabytki w Szczecinie są otoczone właściwą opieką? Tak Nie Trudno powiedzieć