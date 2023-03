Kierowca zapomniał o światłach, pasażer trafił za kratki

Do zdarzenia doszło na szczecińskim Pogodnie. Policjanci drogówki zatrzymali do kontroli kierującego volkswagenem transporterem, który zapomniał włączyć obowiązkowe światła mijania. Zazwyczaj tego typu przewinienia kończą się mandatem w wysokości 100 złotych i 2 punktami karnymi, a gdy kierowca dopuści się wykroczenia po zmroku lub w tunelu - dwukrotnie wyższą karą.

To jednak nie był koniec interwencji. W pojeździe był również pasażer, którym okazał się mężczyzna poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. 55-latkiem zajęli się policjanci i zabrali go do policyjnej izby zatrzymań. Czeka go jednak dłuższy pobyt w odosobnieniu, gdyż wyszło na jaw, że miał on do odbycia karę dwóch lat więzienia.

