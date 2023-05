Jest termin zakończenia budowy szczecińskiego aquaparku, ale to wciąż nie koniec. Kiedy otwarcie "Fabryki Wody"?

Co tu powstanie?

Aneks do umowy na budowę aquaparku i centrum edukacyjnego mówi o terminie zakończenia prac w wakacje.

- Formalności związane z aneksowaniem kontraktu zostały dopełnione - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik "Fabryki Wody". - Do końca lipca bieżącego roku konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o.; będące Generalnym Wykonawca inwestycji, ma czas na zrealizowanie wszystkich prac budowlanych.

Według pierwotnych planów, inwestycja miała być gotowa pod koniec 2022 roku. Następnie mówiono o wakacjach 2023 roku. Jednak termin zakończenia prac budowlanych nie oznacza, że obiekt zostanie od razu udostępniony mieszkańcom. Jak tłumaczy rzecznik "Fabryki Wody", wynika to z konieczności przeprowadzenia żmudnego procesu rozruchowo-odbiorowego inwestycji, który zgodnie z kontraktem może trwać od trzech do nawet sześciu miesięcy.

Powierzchnia "Fabryki Wody" to około 17 tysięcy metrów kwadratowych, na których znajdują się baseny, zjeżdżalnie, sauny i pomieszczenia Centrum Edukacyjnego. To jednak tylko fragment inwestycji.

- "Fabryka Wody" to kompleks niezwykle skomplikowany, skrywający kilometry kabli, rur, kanałów wentylacyjnych i tysiące urządzeń, które odpowiadają za filtrowanie wody, działanie saun i różnego rodzaju systemów elektrycznych i sanitarnych - tłumaczy Piotr Zieliński. - Tak rozbudowana infrastruktura musi działać w pełnej harmonii, aby przyszli goście czuli się tu komfortowo i co istotne, bezpiecznie.

Przeprowadzenie odbiorów i rozruchów jest bardzo ważną, o ile nie najważniejszą częścią całej inwestycji. Od tego procesu zależeć będzie jakość, sprawność i bezpieczeństwo jego użytkowników.

- Nie może on być zatem przeprowadzony w pośpiechu i co za tym idzie, niedbale - podkreśla rzecznik aquaparku. - Z tego też względu na dzisiaj nie można jeszcze sprecyzować terminu otwarcia Fabryki Wody, bowiem ten będzie w całości uzależniony od tego, kiedy zakończy się odbiór, kiedy obiekt uzyska pozwolenie na użytkowanie i ile czasu zajmie przeszkolenie przyszłej kadry do jego obsługi.

Inwestycja zakończy się z wielomiesięcznym poślizgiem. Jak tłumaczy przedstawiciel "Fabryki Wody", na wydłużenie terminu prac budowlanych wpływ miało kilka czynników, gdyż inwestycja realizowana była w niezwykle trudnym czasie.

- Najpierw pandemia Covid-19, która doprowadziła do zamrożenia łańcucha dostaw materiałów budowlanych i komponentów elektronicznych. Następnie inwazja Rosji na Ukrainę i jej globalne efekty w postaci zawirowań ekonomicznych, które również miały istotne przełożenie na rynek budowlany. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia niedostatecznie licznej kadry. Dużą grupę pracowników budowlanych stanowiły osoby narodowości ukraińskiej - tłumaczy Piotr Zieliński. - Z takimi wyzwaniami na placu budowy, z powyższych jak i wielu dodatkowych czynników, niestety mierzyło się i mierzy się dalej wielu inwestorów - prywatnych jak i publicznych. Im bardziej skomplikowany obiekt, tym wyzwań i kwestii do rozwiązania jest dużo więcej.

Co znajdzie się w "Fabryce Wody"?

Fabryka Wody to ogromny kompleks basenowo-edukacyjny, który powstaje w ścisłym centrum Szczecina. Jego powierzchnia użytkowa wyniesie nieco ponad 17 tys. metrów kwadratowych, a cała powierzchnia terenu wynosi 5 hektarów. W trzykondygnacyjnym budynku aquaparku znajdzie się m.in. 17 wewnętrznych basenów, największe saunarium w Polsce i 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra. Ofertę sportową w Fabryce Wody uzupełni strefa z kręgielnią, stołami bilardowymi, ścianką wspinaczkową, siłownią oraz kortami do squasha.

W budynku Edukatorium znajdą się wystawy poświęcone wodzie, jej znaczeniu, roli, występowaniu i wpływie na nasze życie i cywilizację.

Budowa "Fabryki Wody" przy ul. 1 Maja w Szczecinie rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Koszt prac budowlanych to ponad 349 mln złotych.

Sonda Czy w Szczecinie powinno powstać więcej basenów pływackich? Tak. Jest ich zdecydowanie za mało. Nie. Przecież budują Fabrykę Wody. Nie chodzę na basen. Nie interesuje mnie to.