Horror w Świnoujściu. 28 latek płonął wybiegając z lasu. W panice zdejmował ubrania

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Wystarczy do tego już 6/10!

Miała być zburzona, teraz miasto ma inny plan. Co dalej z samotną kamienicą?

Lepiej tego nie rób na wakacjach nad morzem! Polacy robią to nagminnie, a nie wszystkim to się podoba

Wszystko rozegrało się około 2 w nocy w rejonie ulic Gdyńskiej a Markiewicza. Z lasku pomiędzy osiedlami wybiegł płonący mężczyzna. W panice ściągał z siebie ubrania, pomogli mu przechodnie. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, strażaków i policjantów.

28-latek doznał oparzeń trzeciego stopnia w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do podpalenia. Policjanci przeszukali las w poszukiwaniu śladów podpalenia. Nie wiadomo również, czy może mężczyzna sam oblał się substancją łatwopalną.

To już drugi podobny incydent w Świnoujściu. Dzień wcześniej w przenośnej toalecie przy placu zabawa doszło do podobnego zdarzenia. Czy to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności? Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie.