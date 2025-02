Hałasy dochodzą z elektrowni w Szczecinie! Wydano komunikat

Rowerzyści "na podwójnym gazie". On miał dwa promile, ona zwyzywała i skopała policjantów

Jesteście teraz w Szczecinie lub w okolicy i słyszycie jakieś dziwne dźwięki? Rzeczywiście, dokładnie teraz mogą być one słyszalne! Jeżeli słyszycie jakieś tajemnicze, podejrzane hałasy dobiegające z elektrowni, musicie koniecznie przeczytać komunikat Spółki PGE Energia Ciepła, potwierdzony przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Czy jest się czym niepokoić? Teraz już wszystko jasne! Na szczęście nie jest to żadna awaria czy inna nieplanowana czy niebezpieczna sytuacja. Jak tłumaczy PGE Energi Ciepła, odgłosy mogące dobiegać z Elektrociepłowni Pomorzany w godzinach 14-17 mają związek z rozruchem bloku wytwórczego po remoncie i nie są powodem do niepokoju mieszkańców.

"Proces rozruchu jest niezbędny do prawidłowego oddania urządzeń do użytku"

"W związku z rozruchem po remoncie bloku wytwórczego B w Elektrociepłowni Pomorzany, 26 lutego (środa) w godzinach 14:00-17:00, mogą pojawić się krótkotrwałe hałasy. Proces rozruchu jest niezbędny do prawidłowego oddania urządzeń do użytku i zapewnienia ciągłości dostaw ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców Szczecina. Przepraszamy mieszkańców za wszelkie niedogodności" - brzmi komunikat, który pojawił się w internecie, informacje potwierdziło także Centrum Zarządzania Kryzysowego. Elektrociepłownia Pomorzany jest głównym dostawcą energii cieplnej w Szczecinie.

