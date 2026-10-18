Groźny wypadek w Tymieniu. Samochód osobowy wjechał prosto pod pociąg pasażerski

Zderzenie samochodu z pociągiem w Tymieniu. Kierowca miał dużo szczęścia
Do groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie, 18 października, w Tymieniu w powiecie koszalińskim. Według informacji TVP3 Szczecin samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim kursującym na trasie Koszalin – Szczecin Główny.
Zdarzenie miało miejsce na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy jednego z lokalnych marketów. Przejazd nie jest wyposażony w rogatki. Kierowców ostrzegają tam krzyż św. Andrzeja oraz znak STOP, nakazujący zatrzymanie pojazdu przed torami.
Na miejsce skierowano służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły wyjaśnianie okoliczności wypadku. Mimo zderzenia z pociągiem kierowca samochodu nie odniósł obrażeń. Służby potwierdziły również, że żaden z pozostałych uczestników zdarzenia nie został poszkodowany.
Wypadek pod Koszalinem. Duże utrudnienia dla pasażerów kolei
Kolizja na przejeździe kolejowym doprowadziła do poważnych problemów z kursowaniem pociągów w województwie zachodniopomorskim. Po zdarzeniu ruch kolejowy pomiędzy Koszalinem a Kołobrzegiem został całkowicie wstrzymany.
Osoby planujące podróż na tej trasie muszą przygotować się na opóźnienia oraz możliwe zmiany w rozkładach jazdy. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pociągi ponownie będą mogły przejeżdżać przez miejsce wypadku.
Na przejeździe nadal prowadzone są czynności związane z ustaleniem przebiegu zdarzenia. Policjanci sprawdzają, w jakich okolicznościach samochód wjechał na tory przed nadjeżdżającym pociągiem. Dokładne przyczyny wypadku nie zostały dotąd ustalone.