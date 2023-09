To bardzo rzadki okaz. Czy biały kangur był widziany w Polsce?

Chciała sprzedać dwa żółwie. Zamiast klientów do drzwi zapukała policja

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 10 września. Policjanci ze szczecińskiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego mercedesem. Mundurowi poprosili mężczyznę o okazanie dokumentu tożsamości. 26-latek pokazał mundurowym dowód osobisty, który był pokryty białym proszkiem. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.

Mundurowi postanowili przebadać kierującego na obecność środków odurzających. Ich podejrzenia potwierdziły się. Okazało się bowiem, że 26-letni mężczyzna jechał samochodem będąc pod wpływem narkotyków.

26-latek stracił już prawo jazdy. Został zatrzymany. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

QUIZ. Sprawdź, ile pamiętasz z egzaminu na prawo jazdy. Nie zdobyć 9/10 to obciach! Pytanie 1 z 10 Światła mijania to inaczej światła: Białe Krótkie Obie odpowiedzi są poprawne Dalej