"Fabryka Wody" nabiera ostatecznych kształtów. Inwestycja za prawie 350 milionów na ostatniej prostej

"Fabryka Wody" to rozległy kompleks o kilkunastu różnych funkcjach. Baseny, sauny, strefy rozrywkowe i sportowe oraz Centrum Edukacyjne oferować będą mnóstwo atrakcji, zabawy, jak i edukacji.

- We wszystkich przestrzeniach trwa aktualnie najbardziej czasochłonny i skomplikowany etap inwestycji. To roboty wykończeniowe, które prowadzone są praktycznie w każdym zakamarku tego obiektu - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik "Fabryki Wody". - Trwa tynkowanie pomieszczeń, układane są płytki podłogowe, prowadzone są prace malarskie, wykonywane są sufity podwieszane. Pojawia się coraz więcej elementów wyposażenia obiektu. Zamontowane zostały szklane balustrady w strefie basenu rekreacyjnego, montowane są drzwi, szafki depozytowe, jak i bramki wejściowe na poszczególne strefy kompleksu.

Prace wykończeniowe prowadzone są również w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz gastronomicznych. Wewnątrz edukatorium gdzie znajduje się strefa pływających wysp, trwa montaż wyposażenia do zabawy w wodzie.

Jednocześnie realizowane są prace instalacyjne i teletechniczne. To montaż urządzeń różnego rodzaju systemów, które są niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania kompleksu. To m.in. systemy pożarowe, monitoring wizyjny, systemy sygnalizujące o włamaniu, automatyka wentylacji, nagłośnienie, sieć LAN, kontrola dostępu.

Sporo dzieje się również w części zewnętrznej aquaparku.

- Coraz cieplejsza pogoda aż kusi do tego, aby wskoczyć do basenu czy zjechać jedną ze zjeżdżalni, ale na to jeszcze trzeba będzie poczekać - dodaje Piotr Zieliński. - Prace na zewnątrz obejmują m.in. montaż elementów boiska sportowego, wykonywanie posadzek żywicznych na sztucznej plaży, profilowanie skarp, humusowanie i wykonywanie nasadzeń zieleni.

Budowa "Fabryki Wody" przy ul. 1 Maja w Szczecinie rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Koszt prac budowlanych to ponad 349 mln złotych.

