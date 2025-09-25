Ekologiczna akcja zamieniła się w świetną zabawę. Wszystko dzięki Programowi Społecznik

Ekologia i integracja w jednym

- Wystartowaliśmy z pomysłem sprzątania lasu, ponieważ mieszkamy przy lesie, często chodzimy z dzieciakami na spacery i tak nas natchnęło, że jest tych śmieci dużo” – mówi Małgorzata Chmara z Koła Gospodyń Wiejskich w Motańcu.

Jak dodaje, program Społecznik dał im szansę na połączenie przyjemnego z pożytecznym.

- Pomyślałyśmy, że to jest dobra okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, żeby zorganizować jakąś akcję, zachęcić ludzi, dzieci, młodzież, rodziny, żeby poszły do lasu i zrobiły coś dobrego, a przy okazji żebyśmy się zintegrowali i pobawili - podkreśla Małgorzata Chmara.

Co kryje las?

Okazuje się, że w lesie można znaleźć prawdziwe skarby... a raczej anty-skarby.

- Najwięcej jest zawsze butelek, puszek, bo to są takie... nawet opony udało nam się w tym roku znaleźć – relacjonuje Natalia Chmara z Koła Gospodyń Wiejskich w Motańcu. - Chyba w zeszłym roku mieliśmy jakąś lodówkę, obudowę lodówki, pralki z takich większych. A tak to zawsze najwięcej do puszki butelki.

Społecznik daje możliwości

Dzięki Programowi Społecznik mieszkańcy Motańca mogli nie tylko posprzątać las, ale i wzbogacić swoją lokalną infrastrukturę.

- Mamy bardzo dużo rzeczy ze społecznika, które dzięki temu programowi udało nam się zakupić. Za nami jest miejsce ogniskowe, na które właśnie z dzisiejszego projektu kupiłyśmy sobie ławki, które posłużą nam na pewno przez następne kilka lat – mówi Małgorzata Chmara. Jak dodaje, dzięki programowi udało się również zakupić stoły, tablice edukacyjne dla dzieciaków oraz maszynę do popcornu.

Lekcja dla najmłodszych

W akcji sprzątania lasu wzięły udział całe rodziny, w tym najmłodsi mieszkańcy Motańca.

- Dzisiaj braliśmy udział pierwszy raz w akcji sprzątania lasu z mężem i z dwójką dzieci. To jest fajny, szczytny taki cel i chcemy uczyć dzieci dobrych rzeczy, fajny przykład dawać. Chętnie udzielają się i były bardzo zadowolone, zaangażowane, więc wydaje mi się, że jest to super inicjatywa – mówi jedna z uczestniczek wydarzenia.

- Zbieraliśmy śmieci w lesie, sprzątaliśmy las, zbieraliśmy różne śmieci, butelki i też znaki drogowe były – dodaje jedna z najmłodszych uczestniczek sprzątania lasu w Motańcu.

Apel sołtysa

Sołtys Motańca, Tomasz Chmara, podkreśla, jak ważne jest edukowanie dzieci od najmłodszych lat

- Jest dużo teraz w lesie wszystkich śmieci. Wszyscy wyrzucają, jest dużo zanieczyszczeń i zanim dzieci się uczą od małego, to też to lepiej wygląda, że pokazujemy, że można posprzątać i później nie wyrzucają tego wkoło, tylko korzystają z każdego punktu ze śmietnika wyrzucić - mówi sołtys.

Integracja i zabawa

Akcja sprzątania lasu to nie tylko dbanie o środowisko, ale i świetna okazja do integracji lokalnej społeczności.

- Fajna impreza, że tak powiem, bo nie dość, że możemy zrobić coś pozytywnego dla lasu, dla środowiska, a śmieci w lesie jest multum, naprawdę multum, no to jeszcze możemy się zintegrować, poznać bliżej sąsiadów, bo rodzą się przyjaźnie między dziećmi, więc no super sprawa – mówi jedna z mieszkanek wsi, która wzięła udział w akcji.

Dzięki takim inicjatywom doskonale widać, że program Społecznik faktycznie zmienia nasze otoczenie. Pomysłodawcą tego programu jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

