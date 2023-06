Dwie krowy wpadły do szamba. Na pomoc ruszyli strażacy

Wielkie świętowanie z Marynarką Wojenną. Warto wybrać się do Świnoujścia!

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Do betonowego zbiornika wpadły dwie krowy. Zwierzęta znalazły się w pułapce bez wyjścia. Konieczna była pomoc człowieka. Na miejsce przyjechali strażacy ochotnicy z OSP Kolin i OSP Dolice. Dołączyli do nich również strażacy z PSP w Stargardzie.

Za pomocą pompy szlamowej udało się częściowo opróżnić betonowe zbiorniki z nieczystości, następnie strażacy przystąpili do wyciągania krów na powierzchnię.

"Gdy udało się znacznie obniżyć poziom nieczystości, sprawdzić stan atmosfery w zbiorniku i przygotować asekurację podjęto próbę "złapania" krów na pasy. Wyrazy uznania dla trójki ratowników z Kolina, którzy wyposażeni w odpowiednie SOI weszli do zbiornika, by zachęcić krowy do współpracy. Po dłuższej chwili udało się wyłowić pierwszą krowę, a po kolejnej godzinie drugą" - relacjonują druhowie z Dolic.

Po kilku godzinach ciężkiej pracy w niezbyt komfortowych warunkach, strażacy uwolnili krowy z pułapki. Nietypowa akcja zakończyła się sukcesem.

