Dramat na szczecińskim dworcu. Kobieta chciała zrobić coś strasznego

Do zdarzenia doszło podczas wspólnego patrolu policjanta i funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Mundurowi patrolujący rejon dworca Szczecin Główny usłyszeli podany drogą radiową komunikat dotyczący kobiety z myślami samobójczymi. Desperatka miała znajdować się na terenie dworca. Funkcjonariusze, dysponując rysopisem kobiety, natychmiast ruszyli na jej poszukiwania.

Po krótkim czasie udało się odnaleźć poszukiwaną kobietę w okolicach wejścia na teren dworca. Z uwagi na utrudniony kontakt i brak logiki w jej wypowiedziach, na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Odnaleziona i uratowana kobieta trafiła pod specjalistyczną opiekę medyczną. Dzięki szybkiej reakcji i sprawnym działaniom wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia. Co bardzo istotne, nie musimy być sami z naszymi problemami. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

