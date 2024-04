Skrajna nieodpowiedzialność!

Do lata jeszcze daleko, a groźne zjawisko już przybiera na sile. Zostawiła swojego pupila na pewną śmierć!

Wprawdzie do lata pozostało jeszcze sporo czasu, jednak groźne zjawisko, do którego dochodzi najczęściej w okresie wakacyjnym, zaczyna przybierać na sile. A może ono doprowadzić do tragedii. Chodzi mianowicie o pozostawianie w rozgrzanych samochodach zwierząt i dzieci. Wystarczyło zaledwie kilka cieplejszych dni, by doszło do pierwszych niebezpiecznych sytuacji.