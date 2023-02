Dlaczego w Szczecinie kosili śnieg? Miasto się tłumaczy

"Sceny niczym z filmów Barei"

6 lutego sieć obiegło nagranie, na którym widać jak pracownicy zieleni miejskiej, u zbiegu al. Wojska Polskiego i ul. Mickiewicza usuwają chwasty za pomocą podkaszarki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że tego dnia w Szczecinie spadł śnieg. Ta dość niecodzienna sytuacja nie tylko rozbawiła mieszkańców, ale też wywołała burzliwą dyskusję co do zasadności tego typu działań. Sprawą zainteresował się również szczeciński radny Przemysław Słowik, który wystosował interpelację do prezydenta miasta.

"Biorąc pod uwagę porę roku i warunki pogodowe, jest to sytuacja kuriozalna, sceny niczym z filmów Barei" - czytamy m.in. w interpelacji.

Radny zapytał również, na czyje zlecenie prowadzone były działania i czy są one kontrolowane, żeby nie dochodziło to takich sytuacji.

Dlaczego w Szczecinie kosili śnieg? Wiceprezydent odpowiada

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Michał Przepiera, który tłumaczy, że "na przedmiotowym terenie były wykonywane czynności związane z oczyszczaniem miasta przez pracowników interwencyjnych Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego".

"Niewielki opad śniegu (który w bardzo krótkim czasie uległ rozpuszczeniu) nie przeszkadzał w oczyszczaniu zachwaszczonego chodnika, krawężnika i grabieniu liści. Do odchwaszczania używane są maszyny odchwaszczarki,a w miejscach trudno dostępnych stosuje się podkaszarki żyłkowe. Na terenach zwiększonego ruchu pojazdów lub pieszych pracownicy używają haczki. W załączonym filmie pracownik podkaszarką oczyszczał krawężnik" - tłumaczy Michał Przepiera w odpowiedzi na interpelację radnego Słowika.

Nie tylko w Szczecinie

To już nie pierwszy taki przypadek w Polsce, gdy w środku zimy, po opadach śniegu rozpoczynało się wielkie koszenie traw. Niewiele ponad rok temu, w okolicach Lipna pod Lesznem drogowcy kosili trawę na zasypanym śniegiem poboczu drogi wojewódzkiej nr 309, o czym zrobiło się głośno w całym kraju. Do podobnej sytuacji doszło również w listopadzie 2022 roku w Warszawie, gdzie ekipa kosiła ośnieżony trawnik nad tunelem południowej obwodnicy miasta.

Szacowany koszt utrzymania zieleni w Szczecinie w 2023 roku to 27 milionów złotych.

