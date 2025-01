Dawniej leczono tu kuracjuszy zimną wodą. Dziś to miejsce wsparcia młodzieży

Goście mieli do dyspozycji reprezentacyjną jadalnię zdolną pomieścić 100 osób, pokoje do gry w bilard, urządzenia do ciepłej i zimnej kąpieli, wanny oraz natryski deszczowe. Do tego osobne pawilony łaźni iryjsko-rzymskiej, łaźni rzymskiej i łaźni rzymsko-tureckiej. Ponadto zakład oferował 50 ogrzewanych pokoi oraz 9 źródeł w parku zdrojowym – mówił Damian Kolassa na łamach portalu wszczecinie.pl.