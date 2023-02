i Autor: 4711018 / CC0 / pixabay.com, gk "Dał w szyję" i awanturował się na lotnisku. Z wyjazdu do Londynu nic nie wyszło

Trzeba było użyć siły

Nie został wpuszczony do samolotu i wszczął awanturę. Niedoszły pasażer był tak rozjuszony, że do akcji musieli wkroczyć pogranicznicy. Jak się okazało, 47-latek był kompletnie pijany. Ostatecznie z wyjazdu nic nie wyszło, a mężczyzna, nie dość, że spędził noc w odosobnieniu, to jeszcze naraził się na nieoczekiwany wydatek.