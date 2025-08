Zakażenie u pacjentki w Stargardzie

Jak informuje Główny Inspektor Sanitarny, w ostatnim czasie zgłoszono dwa przypadki wykrycia materiału genetycznego przecinkowca cholery (Vibrio cholerae) w Polsce. Jeden z tych przypadków miał miejsce w szpitalu w Stargardzie, gdzie obecność groźnej bakterii stwierdzono u kobiety w podeszłym wieku. Pacjentka została przewieziona do szpitala wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, a osoby, które miały z nią kontakt, zostały poddane kwarantannie.

Liczne obawy i fala dezinformacji

Informacja o zakażeniu wywołała wiele obaw wśród społeczeństwa. Niektórzy, w tym również politycy, zaczęli rozpowszechniać fałszywe informacje o tym, że choroba została przyniesiona przez nielegalnych migrantów. Wśród osób siejących dezinformację był m.in. poseł Dariusz Matecki, który grzmiał w mediach społecznościowych m.in., że "Tusk chce pozabijać Polaków". Znany ze skrajnych poglądów polityk wywołał tym poklask wśród swoich zwolenników i lawinę przesyconych nienawiścią komentarzy.

GIS uspokaja: to nie cholera

Na szczęście, badania laboratoryjne wykonane w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny wykluczyły wystąpienie cholery. Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny "u żadnej z osób z otoczenia chorych nie rozwinęły się objawy chorobowe. Nie wykryto również źródła bakterii w próbkach wody środowiskowej. Zakończono dochodzenie epidemiologiczne i postępowanie sanitarne".

„Nie stwierdza się obecnie zagrożenia epidemiologicznego dla społeczeństwa”

– uspokajają Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr hab. med. Miłosz Parczewski.

Vibrioza – co to takiego?

Mimo wykluczenia cholery, u pacjentki przebywającej w szpitalu w Szczecinie potwierdzono zakażenie vibriozą, które jest wywoływane przez tę samą grupę bakterii co cholera. Vibrioza to choroba zakaźna, która może objawiać się m.in. biegunką, wymiotami, bólami brzucha i gorączką. W ciężkich przypadkach może prowadzić do odwodnienia i śmierci.

Jak się chronić przed cholerą?

Chociaż w Polsce nie ma obecnie zagrożenia epidemią cholery, warto wiedzieć, jak się przed nią chronić. Na cholerę można się zaszczepić. Szczepionka jest zalecana dzieciom powyżej dwóch lat oraz dorosłym, którzy planują podróż lub dłuższy pobyt w kraju występowania cholery.

Po pierwsze: higiena

W wielu przypadkach za wywołanie różnych groźnych chorób sami jesteśmy odpowiedzialni. Należy bowiem pamiętać o podstawowych zasadach higieny, przede wszystkim takich jak częste mycie rąk. Według statystyk co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a połowa mężczyzn i co 4 kobieta, nie robią tego po wyjściu z toalety!

