Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych - 25 lat pasji, rozwoju i nowoczesnej edukacji

Z tej okazji przyglądamy się bliżej kierunkom, które od kilku lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem – dietetyce i kosmetologii. To właśnie one odpowiadają na rosnące potrzeby rynku pracy i zainteresowania młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym – poprzez zdrowie, wygląd i dobre samopoczucie.

O tym, jak wygląda studiowanie na Collegium Balticum „od środka”, rozmawiamy ze absolwentką kierunku kosmetologia – Wiktorią Ciechacką, oraz studentem dietetyki – Tomaszem Tarasińskim. Opowiadają o swoich pasjach, codziennych doświadczeniach na uczelni i tym, jak CB – ANS przygotowuje ich do pracy w zawodzie oraz spełniania zawodowych marzeń.

i Autor: materiały prasowe

Collegium Balticum – ANS: Co skłoniło Cię do wyboru kierunku kosmetologia/dietetyka i dlaczego zdecydowałaś/łeś się studiować w Collegium Balticum?

Wiktoria:

Od zawsze pasjonowało mnie to, jak odpowiednia pielęgnacja i zabiegi kosmetologiczne mogą wpływać na zdrowie i samopoczucie. Chciałam zdobyć profesjonalną wiedzę, aby móc pomagać innym czuć się najpiękniejszą i najlepszą wersją siebie. Collegium Balticum wybrałam ze względu na praktyczne podejście do nauki i kameralną atmosferę – zależało mi na tym, żeby mieć bezpośredni kontakt z wykładowcami i czuć, że ktoś naprawdę wspiera mnie w rozwoju.

Tomasz:

Zawsze interesowałem się wpływem odżywiania na zdrowie fizyczne i psychiczne. Zauważyłem, jak ogromne znaczenie ma dieta nie tylko w leczeniu chorób, ale też w codziennym samopoczuciu, energii czy odporności. Szczególnie interesuje mnie podejście holistyczne – łączenie aspektów psychologicznych z żywieniowymi. Wiedziałem, że dzięki tej Uczelni będę mógł rozwijać się nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznych potrzebnych w realnej pracy z pacjentem. Cenię sobie również elastyczność, dostępność materiałów i przyjazną atmosferę. Dodatkowo Collegium Balticum umożliwia zdobycie wykształcenia w sposób, który pozwala mi łączyć naukę z innymi obowiązkami.

CB – ANS: Jak oceniasz poziom kształcenia na swoim kierunku? Czy zdobyta wiedza i umiejętności okazały się przydatne w praktyce?

Wiktoria:

Poziom kształcenia oceniam bardzo wysoko, szczególnie ze względu na dużą liczbę zajęć praktycznych. Dzięki nim mogłam od razu przekładać teorię na realną pracę w gabinecie. Wszystko, czego nauczyłam się podczas studiów – od technik zabiegowych po wiedzę z zakresu dermatologii i kosmetologii pielęgnacyjnej – wykorzystuję w swojej pracy z klientami.

Tomasz:

Poziom kształcenia na kierunku dietetyka oceniam bardzo wysoko – program obejmuje szeroki zakres tematyczny: od podstaw żywienia i fizjologii, przez dietoterapię, aż po psychodietetykę i żywienie w różnych jednostkach chorobowych. Dużą wartością są zajęcia praktyczne oraz kontakt z wykładowcami mającymi doświadczenie kliniczne, co pomaga lepiej zrozumieć realia pracy dietetyka.

i Autor: materiały prasowe

CB – ANS: Czy pamiętasz zajęcia, które szczególnie zapadły Ci w pamięć lub były wyjątkowo inspirujące? Co je wyróżniało?

Wiktoria:

Najbardziej zapadły mi w pamięć zajęcia praktyczne z kosmetologii. Możliwość samodzielnej pracy na profesjonalnym sprzęcie i obserwowania efektów zabiegów była niezwykle motywująca. Wyróżniało je to, że od razu czułam się jak w prawdziwym gabinecie, a prowadzący dzielili się swoim doświadczeniem z pracy zawodowej.

Tomasz:

Tak, szczególnie zapadły mi w pamięć zajęcia prowadzone w profesjonalnej sali gastronomicznej oraz laboratoryjnej. Były one wyjątkowe, ponieważ pozwoliły na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w rzeczywistych warunkach. Dzięki temu lepiej rozumiem procesy zachodzące w organizmie i potrafię trafniej interpretować wyniki badań pacjenta jak i dobieranie składników odżywczych do diety.

CB – ANS: Jak Collegium Balticum przygotowało Cię do wejścia na rynek pracy lub rozwoju własnej działalności?

Wiktoria:

Studia dały mi solidne podstawy praktyczne i teoretyczne, dzięki którym zyskałam pewność siebie przy pracy z klientami. Podczas zajęć i praktyk nauczyłam się nie tylko wykonywania zabiegów, ale też budowania relacji z klientem i podstaw prowadzenia własnego gabinetu. Ogromnym plusem jest także konieczność odbycia dużej ilości praktyk w gabinecie kosmetologicznym. To sprawiło, że wejście na rynek pracy było dla mnie dużo łatwiejsze, ponieważ od razu po praktykach otrzymałam propozycję pracy w gabinecie, w którym pracuje do teraz.

Tomasz:

Collegium Balticum dobrze przygotowało mnie do wejścia na rynek pracy, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym. Otrzymałem solidne podstawy z zakresu dietetyki klinicznej, żywienia człowieka zarówno zdrowego jak i z jednostkami chorobowymi, ale również wiedzę z zakresu komunikacji z pacjentem, psychodietetyki i organizacji pracy dietetyka.

Dużym atutem była możliwość odbycia praktyk w rzeczywistych placówkach, co pozwoliło mi sprawdzić się w kontakcie z pacjentami i zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów.

i Autor: materiały prasowe

CB – ANS: Z perspektywy czasu – co najbardziej doceniasz w Collegium Balticum?

Wiktoria:

Z perspektywy czasu najbardziej doceniam indywidualne podejście wykładowców i ich ogromne zaangażowanie w nasz rozwój. W każdej sytuacji mogłam liczyć na wsparcie, cenne wskazówki i motywację do dalszej nauki. Bardzo ważna była też kameralna atmosfera na uczelni, która sprzyjała budowaniu dobrych relacji zarówno z kadrą, jak i z innymi studentkami.

Tomasz:

Z perspektywy czasu najbardziej doceniam praktyczne podejście do nauczania oraz wsparcie ze strony wykładowców, którzy dzielą się swoim realnym doświadczeniem zawodowym. Cenię również przyjazną atmosferę, indywidualne podejście do studenta i elastyczność w organizacji zajęć.

