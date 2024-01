Policjanci nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli od naćpanego kierowcy. Miał tylko "przetrzeć stół"

Żywe cięte choinki mają to do siebie, że trzymane w ciepłych pomieszczeniach, po krótkim czasie zaczynają usychać i gubić igły. Ich trwałość to maksymalnie kilka tygodni, co oznacza, że pierwsze drzewka trafiają na śmietnik już w pierwszych dniach stycznia. Jak należy pozbyć się bożonarodzeniowej choinki w taki sposób, by było to zgodne z obowiązującymi przepisami? Mieszkańcy Szczecina nie powinni mieć z tym większego problemu, gdyż odbiorem drzewek zajmują się miejskie służby.

Firmy zajmujące się wywozem odpadów będą odbierać naturalne choinki do końca marca. Drzewko należy pozostawić przy pojemnikach na odpady komunalne.

- Drzewka będą odbierane w tych samych terminach co bioodpady, czyli raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, zgodnie z harmonogramem właściwym dla danej nieruchomości - tłumaczy Paulina Łątka ze szczecińskiego magistratu. - Jako tzw. odpady zielone, choinki muszą być pozbawione wszystkich lampek, ozdób i folii. Należy je pozostawić obok brązowego pojemnika na odpady bio, najlepiej w przeddzień ich odbioru. Wystawienia choinki nie trzeba nigdzie zgłaszać.

W zabudowie jednorodzinnej usługa odbioru choinek po świętach świadczona jest wyłącznie u mieszkańców, którzy posiadają zarejestrowane brązowe pojemniki na bioodpady.

