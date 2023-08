Wygrana w grze "Szybkie 600" padła w punkcie Lotto przy ul. Zamenhofa w Policach. Za jedyne 2 złote gracz kupił zakład i wytypował 6 liczb, które - jak się później okazało - pokrywały się z tymi, które padły we wtorkowym losowaniu 22 sierpnia. Oznacza to, że przez najbliższy rok, co tydzień, na jego konto będzie wpływać 600 złotych. W skali miesiąca daje to całkiem spory, dodatkowy zastrzyk gotówki, który można bez żadnych "wyrzutów sumienia" wydać nie tylko na drobne przyjemności, ale też nieźle zaszaleć na zakupach.

Jak grać w "Szybkie 600"?

Zasady są proste. Wystarczy wypełnić kupon - w punkcie Lotto lub przez Internet, zakreślając 6 z 32 liczb. Pojedynczy zakład kosztuje 2 złote.

Losowania "Szybkie 600" odbywają się co 4 minuty, co daje łącznie 260 losowań dziennie.

Już przy trafieniu 2 z 32 liczb można wygrać. Natomiast trafiając 6 z 32 liczb, gracz otrzymuje główną wygraną w wysokości 600 zł co tydzień, wypłacane przez rok.

Sonda Wygrałeś kiedyś w loterii? Tak Nie