i Autor: materiały prasowe

Sprawdź

Co roku Polacy marnują prawie 5 mln ton jedzenia. Program #Społecznik pokazuje, że wcale nie musi tak być

13:02 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak pokazują statystyki, każdego roku Polacy wyrzucają prawie 5 milionów ton żywności. Kto za to odpowiada? W zdecydowanej większości my - konsumenci. Byliśmy w miejscu, które każdego dnia w ramach różnych działań promuje filozofię "zero waste". Wydarzenie było dofinansowane w ramach programu #Społecznik