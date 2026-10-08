Pogoda dla Szczecina na weekend 9-11 października

Najbliższe dni w Szczecinie upłyną pod znakiem typowo jesiennej aury, która może okazać się kapryśna dla planujących spędzić czas na zewnątrz. Prognozy na cały weekend zapowiadają zmienną pogodę, w której dominować będą chmury i deszcz. Chociaż termometry w ciągu dnia wskażą dość łagodne, dwucyfrowe wartości, to parasol może okazać się niezbędnym towarzyszem. Najwięcej opadów spodziewanych jest w sobotę, która paradoksalnie będzie też najcieplejszym dniem.

Piątek: pochmurny i wietrzny początek weekendu

Weekend rozpocznie się już w piątek, 9 października, od dużego zachmurzenia, które zdominuje niebo nad miastem przez większość dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie osiągnie około 14 stopni Celsjusza, co będzie jeszcze dość komfortową wartością. Nocą jednak zrobi się chłodniej, a termometry wskażą około 9°C. Tego dnia mieszkańcy odczują też dość wyraźny wiatr, którego średnia prędkość wyniesie blisko 7 m/s, co czyni piątek najbardziej wietrznym dniem weekendu. Spodziewane są również opady deszczu na poziomie około 2,5 mm.

Sobota: najcieplej, ale i najbardziej deszczowo

Sobota, 10 października, przyniesie pogodowy haczyk, na który warto zwrócić uwagę. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą 15 stopni, a w nocy nie spadnie ona poniżej 10°C. Niestety, wyższa temperatura pójdzie w parze z najintensywniejszymi opadami w ciągu całego weekendu. Synoptycy prognozują, że w Szczecinie spadnie tego dnia nawet blisko 6 mm deszczu, co może skutecznie utrudnić weekendowe plany. Wiatr na szczęście nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s.

Niedziela: chłodniejszy i wciąż mokry koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu, 11 października, przyniesie odczuwalne ochłodzenie w porównaniu do soboty. Słupki rtęci w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Nocą temperatura ponownie spadnie do około 9°C, co oznacza, że będzie to najchłodniejszy dzień tego weekendu. Deszcz nie opuści Szczecina, choć jego intensywność będzie już znacznie mniejsza niż dzień wcześniej – prognozowane jest około 2 mm opadów. Wiatr z kolei ponownie nieco przybierze na sile, osiągając prędkość około 6 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Szczecinie?

Przy tak zmiennej i deszczowej aurze warto zaplanować weekend elastycznie, by pogoda nie pokrzyżowała planów. Sobotnia, wyższa temperatura może zachęcać do wyjścia z domu, jednak intensywne opady deszczu mogą skutecznie utrudnić aktywności na świeżym powietrzu. To może być dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych i odwiedzenie kina lub muzeum. Czas można też miło spędzić w jednej z lokalnych kawiarni. Jeśli jednak pogoda na chwilę się poprawi, krótki spacer z parasolem po parku również może być przyjemny, zwłaszcza w mniej deszczowy piątek lub niedzielę.

Dane pogodowe: OpenWeather