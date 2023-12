Chodzą po domach i proszą o pieniądze "na schronisko". Nie daj sie oszukać!

To dzięki nim Pomorze Zachodnie zmienia się na lepsze. Za nami uroczysta gala podsumowująca Program Społecznik 2023

Oszuści "łapią się" wszelkich metod, by zarobić pieniądze. W ostatnim czasie, w Szczecinie nasiliło się zjawisko zbierania datków na szczecińskie schronisko dla bezdomnych zwierząt.

- W ostatnich dniach pracownicy Schroniska odebrali kilka telefonów od mieszkańców, których odwiedziły osoby podające się za wolontariuszy - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Twierdziły, że zbierają pieniądze na schronisko dla zwierząt.

Nie jest wykluczone, że wiele osób, którym na sercu leży los zwierząt, przekazało datek. Inni próbowali sprawdzić u źródła czy taka zbiórka jest prowadzona.

- Informujemy, że Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie nie prowadzi żadnej tego typu zbiórki na terenie miasta - podkreśla Paulina Łątka. - Nie współpracuje też z osobami, które zbierają pieniądze do puszek.

Warto więc być czujnym i nie przekazywać żadnych datków bez sprawdzenia, czy zbiórka jest prawdziwa, czy może jest to kolejna próba żerowania na ludzkiej dobroci. Każdy, kto chciałby realnie pomóc bezdomnym psom i kotom, może przekazać darowiznę pieniężną bezpośrednio na konto schroniska: 20 1020 4795 0000 9302 0332 3599.

- Jeśli chodzi o dary rzeczowe, to obecnie najbardziej potrzebny jest żwirek roślinny dla kotów oraz dobrej jakości karma mokra dla kociąt, dorosłych kotów oraz szczeniąt (z dużą ilością mięsa) - dodaje Paulina Łątka. - Można je przynosić do schroniska przy ul. Zwierzęcy Zakątek 1, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00.

