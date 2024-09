Cała Polska w alertach IMGW. Synoptycy już wiedzą! Szkoły skracają lekcje

Upał daje się we znaki szczególnie mieszkańcom zachodniej części kraju. Tam obowiązują ostrzeżenia 2. stopnia. Dyrektorzy kilku szkół w Szczecinie zdecydowali się nawet o skróceniu lekcji z 45 do 30 minut z powodu bardzo wysokich temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynków. W Myśliborzu, gdzie takie zmiany wprowadzono już w środę, skrócone lekcje będą do piątku. Temperatura w niektórych salach lekcyjnych sięga 32 st. Celsjusza.

Potworny upadł na zachodzie kraju. Ostrzeżenia II stopnia

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem I i II stopnia w całym kraju. Ostrzeżenia te będą obowiązywać przez najbliższe cztery dni, najcieplej będzie na zachodzie kraju. Ostrzeżenie II stopnia przed upałami IMGW wydał w czwartek dla:

województwa zachodniopomorskiego

lubuskiego

wielkopolskiego

dolnośląskiego

opolskiego

wschodniej części woj. śląskiego

Na terenie objętym ostrzeżeniami przed upałem II stopnia, przewidywane są upały, których temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna na tym obszarze wyniesie w nocy od 15 st. C do 18 st. C. Ostrzeżenia przed upałem II stopnia obowiązują od godz. 10.41 w czwartek do godz. 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenie 1. stopnia przed upałem dla wschodniej Polski

W czwartek IMGW wydał również ostrzeżenia przed upałem I stopnia, które obowiązują na terenie:

woj. pomorskiego

warmińsko-mazurskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego

podlaskiego

łódzkiego

lubelskiego

świętokrzyskiego

północy woj. podkarpackiego i małopolskiego

we wschodniej części woj. śląskiego

IMGW poinformowało, że na terenach objętych ostrzeżeniami I stopnia, prognozuje się upały, których temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C. do 32 st. C., a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 15 st. C. do 17 st. C. Ostrzeżenia przed upałem I stopnia obowiązują od godz. 12.30 w czwartek do godz. 19.00 w poniedziałek.

Lekarze zalecają, że kto nie musi, to niech lepiej nie wychodzi z domu w godzinach największego działania promieni słonecznych. Pijmy też dużo wody - nawet 2 litry dziennie. Gdy jesteśmy na zewnątrz, starajmy się chronić naszą głowę i skórę przed słońcem.

Żar leje się z nieba… Kurtyny wodne w centrum Białegostoku