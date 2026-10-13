"Bursztyn Unity" popłynie pod polską banderą? Chrzest promu już wkrótce

Chrzest "Bursztyn Unity" w symbolicznym dniu i polska bandera?

O tym, że „Bursztyn Unity” zostanie ochrzczony w pierwszej połowie listopada w Szczecinie, informował już wcześniej wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Zapowiadał przy tym, że wydarzenie będzie miało „bardzo patriotyczny wymiar”.

Jak nieoficjalnie podaje „Gazeta Wyborcza”, ceremonia ma odbyć się dokładnie 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości. Wybór takiej daty byłby wyjątkowo symboliczny, szczególnie jeśli tego samego dnia na promie zostałaby podniesiona polska bandera.

Według medialnych doniesień uroczystość może mieć wysoką rangę państwową. Wśród potencjalnych gości wymieniani są premier Donald Tusk oraz wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na razie ich udział nie został jednak oficjalnie potwierdzony.

"Szczecin" na rufie promu?

Nieoficjalne informacje mówią również o tym, że portem macierzystym „Bursztyna Unity” może zostać Szczecin. Spekulacje wywołało zdjęcie opublikowane przez Arkadiusza Marchewkę, na którym dziennikarze dostrzegli oznaczenie „SZC”. Może ono wskazywać właśnie na Szczecin jako przyszły port macierzysty jednostki.

Choć prom będzie obsługiwał trasę między Świnoujściem a szwedzkim Ystad, wpisanie Szczecina jako portu macierzystego miałoby duże znaczenie symboliczne i prestiżowe dla miasta.

Dlaczego „Jantar Unity” pływa pod banderą Cypru?

Ewentualne podniesienie biało-czerwonej bandery na „Bursztynie Unity” byłoby szczególnie istotne z jeszcze jednego powodu. Bliźniaczy prom „Jantar Unity”, który został ochrzczony przy Wałach Chrobrego 17 stycznia 2026 roku, pływa obecnie pod banderą Cypru, a jego portem macierzystym jest Limassol.

Choć dla wielu osób może to wydawać się zaskakujące, jest to powszechna praktyka w światowej żegludze. Armatorzy często wybierają tzw. wygodne bandery, jakie oferują m.in. Cypr czy Malta. Powodem są korzystniejsze warunki podatkowe, niższe koszty zatrudnienia załóg oraz prostsze procedury administracyjne, które pozwalają skuteczniej konkurować na międzynarodowym rynku przewozowym.

Rząd chce przywrócić biało-czerwoną na statki

Właśnie dlatego rząd przygotował zmiany w przepisach, które mają zachęcić armatorów do rejestrowania jednostek pod polską banderą. Nowe rozwiązania zakładają między innymi możliwość opłacania podatku tonażowego zamiast CIT, zwolnienie marynarzy z podatku PIT, obniżenie kosztów pracy oraz uproszczenie i cyfryzację procedur rejestracji statków.

Jak podkreślał Arkadiusz Marchewka, celem reform jest stworzenie warunków konkurencyjnych wobec państw takich jak Cypr czy Malta i umożliwienie powrotu polskiej bandery na statki handlowe po kilkudziesięciu latach dominacji zagranicznych rejestrów.

Jeżeli nieoficjalne doniesienia się potwierdzą, „Bursztyn Unity” może stać się jedną z pierwszych dużych jednostek, która skorzysta z nowych rozwiązań i będzie pływać pod biało-czerwoną banderą.

Siostrzany statek „Jantara”

„Bursztyn Unity” powstaje w Gdańskiej Stoczni Remontowej i jest bliźniaczą jednostką „Jantar Unity”. To nowoczesny prom typu ro-pax przeznaczony do przewozu pasażerów i transportu samochodowego. Ma blisko 196 metrów długości, ponad 32 metry szerokości i może zabrać na pokład około 400 pasażerów oraz nawet 270 zestawów ciężarowych.

Jednostka zakończyła już próby morskie i przygotowuje się do wejścia do regularnej eksploatacji na trasie Świnoujście-Ystad.

POLSCA stawia na nowoczesną flotę

Nowy prom będzie pływał w barwach marki POLSCA Baltic Ferries, utworzonej przez Polską Żeglugę Bałtycką (Polferries) i Unity Line. Celem projektu jest stworzenie silnego polskiego operatora promowego na Bałtyku oraz zwiększenie możliwości przewozowych na połączeniach ze Skandynawią.

„Jantar Unity” i „Bursztyn Unity” są pierwszymi nowoczesnymi promami budowanymi w ramach szeroko zakrojonej odnowy polskiej floty promowej. Ich wejście do służby ma wzmocnić pozycję krajowych armatorów na rynku bałtyckim.

Wały Chrobrego znów przyciągną tłumy?

Szczecinianie dobrze pamiętają atmosferę towarzyszącą styczniowemu chrztowi „Jantar Unity”. Tysiące mieszkańców odwiedziły wtedy Wały Chrobrego, a ogromnym zainteresowaniem cieszyła się możliwość wejścia na pokład promu. Ceremonii towarzyszyły widowiskowe pokazy świetlne i multimedialne.

Jeżeli tegoroczne plany się potwierdzą, Szczecin może ponownie stać się gospodarzem jednego z największych wydarzeń morskich w Polsce. Na razie jednak zarówno data uroczystości, jak i informacje o polskiej banderze oraz Szczecinie jako porcie macierzystym „Bursztyna Unity” pozostają nieoficjalne. Dla mieszkańców miasta i miłośników żeglugi byłaby to jednak wiadomość o historycznym znaczeniu.

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