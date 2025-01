Brutalny napad w Osinowie Dolnym. Okradli, uprowadzili i grozili śmiercią

Autor:

O zdarzeniu, do którego doszło w piątek, 17 stycznia, około godz. 19:00, poinformował loklalny portal chojna24.pl. 45-letni mężczyzna miał pakować papierosy do samochodu, gdy został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Napastnicy skrępowali go i wywieźli do lasu. Tam mieli go oblać nieznaną cieczą i grozić podpaleniem. Następnie uciekli ze skradzionymi papierosami o wartości około pół miliona złotych.

Poszkodowanemu mężczyźnie udało się oswobodzić i dotrzeć położonego nieopodal Klępicza, gdzie poprosił o pomoc.

Policja nie udziela szczegółowych informacji na temat zdarzenia, potwierdzając, że doszło do kradzieży wyrobów tytoniowych.

- Osoba zgłaszająca zdarzenie jest jednocześnie osobą poszkodowaną i nie odniosła żadnych obrażeń - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Jakub Kuźmowicz z gryfińskiej policji.

Policjanci z Chojny prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawców rozboju.

Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków zdarzenia

- Jeżeli ktoś ma wiedzę dotyczącą całej sytuacji lub był jej świadkiem, to bardzo prosimy, aby skontaktować się z policją w Chojnie - informuje cytowana przez Radio Szczecin kom. Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

