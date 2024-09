Bieg na szpilkach i kaloszach, czyli wielkie ściganie w Goleniowie!

- To niezwykły bieg, bieg na szpilkach i w kaloszach. Jest to bieg, który zorganizowałyśmy na pomysł mojego męża tak naprawdę. Wpadł do mnie i mówi: może byście zorganizowały bieg na szpilkach?! Bieg na szpilkach to 450 metrów, natomiast w kaloszach - 750 metrów. Nie jest to taka przysłowiowa szpilka, zrobiłyśmy ukłon w stronę pań i może to być słupek oraz grubszy obcas. Ale i tak nie jest to łatwe zadanie - mówi Izabela Piotrowska, przedstawicielka stowarzyszenia "Dmuchawiec".