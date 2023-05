Begonie, werbeny, dalie i wszystkie kolory tęczy. Tysiące kwiatów ozdobiły Szczecin

Tanie plażowanie to już przeszłość. Drożyzna na szczecińskich kąpieliskach

Jedną z najbardziej okazałych kompozycji z tysięcy kwiatów można podziwiać każdego roku przed Pomnikiem Czynu Polaków, gdzie znajdują się cztery symetryczne kwietniki. W tym roku w tym miejscu pojawiło się 20 tysięcy kwiatów różnych gatunków.

– Stawiamy tam na objętość i szaleństwo kolorystyczne, które doskonale ożywia minimalistyczną kompozycję placu – wyjaśnia Marta Safader-Domańska, ogrodniczka miasta. - Już teraz możemy podziwiać soczyste plamy pomarańczu i żółci, skontrastowane z biało-fioletową obwódką. Centralna część kwietnika, z biegiem lata, wykwitnie lekką kompozycją ażurowych, fioletowych werben, żółtych kraspedii i białej gaury.

Kwiaty pojawiły się również na placu Tobruckim. Jak tłumaczy ogrodniczka miasta, dominują tam ogniste barwy pomarańczu i czerwieni, w kompozycji ogrodowych klasyków, takich jak celozja, begonia i lwie paszcze, uzupełnione purpurowymi trawami komponującymi się z ciemną barwą liści buków, rosnących na skraju parkowego trawnika. Kwietnik przy Bramie Królewskiej, dzięki szałwiom, oblecze się w fiolety rozjaśnione łososiowym odcieniem afrykańskich stokrotek i delikatnymi, jasnymi kwiatami gaury. Przed magistratem postawiono na pobudzający kontrast: limonkowe turzyce, krwistoczerwone dalie o ciemnych liściach i fioletową gomfrenę.

Poza kwiatowymi dywanami, w reprezentacyjnych punktach Szczecina pojawią się również kompozycje kwiatowe. To m.in. plac Lotników, Jasne Błonia, pl. Adama Mickiewicza, okolice dworca i Most Długi. Tam dominować będą gorące wariacje odcieni czerwieni, różu i burgundów. Natomiast na wieżach ustawionych na Wałach Chrobrego zaprezentowana zostanie paleta różnorodnych gatunków, we wszystkich odcieniach tęczy.

- Dla pasjonatów ogrodnictwa ciekawostką będą dwa niezwykle oryginalne gatunki: kraspedia, którą zdobią kwiatostany w formie idealnej kulki w cytrynowożółtym odcieniu i gomfrena, której kuliste kwiatostany mają odcień amarantowy – dodaje Marta Safader-Domańska. - Wśród nowości pojawi się również obsypana białą lub różowa chmurą kwiatów gaura, która od kilku lat króluje na ogrodniczych salonach.

Koszt nasadzeń prowadzonych w tym roku przez Zakład Usług Komunalnych to około 43 tysiące złotych.