Dwa zaćmienia Słońca w 2025 roku. Niezwykłe zjawisko będzie można zaobserwować również w Polsce

Nie możesz tego przegapić!

Zaćmienie Słońca to zjawisko, które zachwyca nie tylko miłośników astronomii. Zdarza się niezwykle rzadko, co sprawia, że budzi ogromne zainteresowanie nawet wśród osób, które na co dzień nie obserwują tego, co dzieje się na niebie. W 2025 roku zaćmienie Słońca będzie można podziwiać aż dwa razy. Taką możliwość będą mieli również obserwatorzy w Polsce.