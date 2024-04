Arsenal - Bayern Transmisja TV Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Arsenal - Bayern STREAM ONLINE LIVE 9.04.2024

Arsenal Londyn kontra Bayern Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów. Czas na pierwsze hity w ćwierćinałach Champions League, w których każde spotkanie to materiał na hit. Do Londynu przyjeżdża Bayern, a naprzeciw niego ma stanąć obrońca Arsenalu Jakub Kiwior. - Jeśli zagra, wejdzie na wyższą półkę w swym wtajemniczeniu piłkarskim – tak o tyskim krajanie mówi „Super Expressowi” Radosław Gilewicz.

Arsenal Londyn w angielskiej Premier League spisuje się znakomicie i jest liderem tabeli. Bayern Monachium za to zawodzi w Bundeslidze i praktycznie starcił szanse na mistrzostwo Niemiec. Radosław Gilewicz sobotę z bliska oglądał kuriozalną porażkę Bawarczyków z ekipą Heidenheim. - Jeżeli prowadzisz 2:0 do przerwy, a po niej – wciąż mając w składzie jedenastu reprezentantów różnych krajów – dostajesz trzy gole i przegrywasz 2:3, to oznacza, że zespół jest w kompletnej rozsypce – tak Gilewicz opisuje wrażenia z tego spotkania.

Bayernowi Monachium nie pomaga nawet fantastyczna forma strzelecka Harry’ego Kane’a (32 gole po 28 kolejkach wciąż pozwalają mu celować w rekord Roberta Lewandowskiego). - Widziałem w tym meczu, że i on nie wytrzymuje, czego dowodem sprzeczka z Thomase Müllerem. Frustracja, frustracja i jeszcze raz frustracja w Bayernie – analizuje Radosław Gilewicz. Zastrzega też jednak wyraźnie: - To wciąż jest drużyna, która może wejść na wysokie obroty.

Mecz Arsenal Londyn - Bayern Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 9 kwietnia 2024 r. Początek meczu Arsenal - Bayern o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Arsenal - Bayern na antenie Polsatu Sport Premium 2. Stream online z meczu Arsenal - Bayern w usłudze Polsat BOX GO.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️🆚 Bayern Munich🕗 8pm (UK)🏆 Champions League🏟 Arsenal Stadium pic.twitter.com/0isPvrVMtR— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2024