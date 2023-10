i Autor: Grzegorz Kluczyński Aplikacja pomoże w znalezieniu grobów bliskich na szczecińskich cmentarzach

Jak znaleźć grób?

Aplikacja mobilna pomoże w znalezieniu grobów bliskich. Przyda się nie tylko 1 listopada

Od kilku lat mieszkańcy Szczecina mają do dyspozycji specjalną aplikację, dzięki której bez problemu odnajdą groby swoich bliskich. Jest ona szczególnie przydatna w okresie Wszystkich Świętych, gdy masowo odwiedzamy szczecińską nekropolię, która jest największą w Polsce i trzecią co do wielkości w Europie.