16-latek usiłował zabić na dyskotece! "Dźgnął nożem 40-latka"

Ochroniarz wyrzucił z dyskoteki awanturującego się 16-latka. Nastolatek próbował w zemście zabić go nożem!

Awantura w dyskotece zakończyła się dramatycznymi wydarzeniami! W nocy z niedzieli na poniedziałek, z 2 na 3 czerwca policjanci ze Szczecina zostali wezwani do jednego z klubów znajdujących się nad Odrą. Był tam zraniony nożem krwawiący mężczyzna. Na miejscu okazało się, że pokrzywdzony to 40-letni ochroniarz pracujący w dyskotece. Jak zeznał, został zaatakowany przez młodego człowieka, którego chwilę wcześniej wyprowadził z klubu z powodu nieodpowiedniego zachowania. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, a policjanci zaczęli szukać nożownika.

Policjanci ze Szczecina Dąbia wystąpili do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o usiłowanie zabójstwa

Młody napastnik został szybko namierzony w okolicy. Próbował uciekać przed policjantami, ale został złapany przez zastępcę Naczelnika Prewencji KMP w Szczecinie asp.szt. Zbigniewa Dordzika wraz z specjalistą asp. szt. Piotrem Wiśniewskim. Nagranie z monitoringu klubu nad Odrą nie pozostawiło wątpliwości co do przebiegu zdarzenia. Nóż odnaleziono przy pomocy psa tropiącego. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a potem decyzją sądu do ośrodka dla nieletnich o zaostrzonym rygorze na trzy miesiące. Policjanci ze Szczecina Dąbia wystąpili do sądu rodzinnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o usiłowanie zabójstwa.

