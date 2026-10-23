Przyszedł do sklepu z siekierą. Zabrał alkohol i uciekł

Groził pracownicy sklepu siekierą

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w jednym ze sklepów w Myśliborzu. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, 38-latek pojawił się w obiekcie i ściągnął z półki dwa alkohole. Przy kasie pracownica poprosiła go o uregulowanie rachunku.

W tym momencie doszło do dramatycznej eskalacji. Mężczyzna pokazał siekierę i zaczął kierować groźby w stronę kobiety.

– Sprawca zagroził ekspedientce użyciem siekiery, a następnie, nie płacąc za alkohol, wybiegł ze sklepu – poinformował asp. szt. Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.

Przerażona pracownica od razu powiadomiła odpowiednie służby.

Policja szybko schwytała 38-latka

Zaraz po otrzymaniu informacji na miejsce skierowano policyjne radiowozy. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy napadu.

– Dzięki szybkiej reakcji i podjętym czynnościom już po około dwóch godzinach od zdarzenia policjanci ustalili personalia mężczyzny i dokonali jego zatrzymania – dodaje policjant.

Zatrzymanym okazał się 38-letni mieszkaniec powiatu myśliborskiego.

10 lat więzienia za kradzież rozbójniczą

Dzięki zebranym przez funkcjonariuszy dowodom, sprawca usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. Za ten poważny czyn grozi mu nawet dziesięcioletni pobyt za kratkami.

Prokuratura zawnioskowała o tymczasowy areszt dla agresora. Sąd przyjął ten wniosek i postanowił, że 38-latek spędzi w zamknięciu najbliższe trzy miesiące.

Priorytetowe traktowanie zgłoszeń o zagrożeniu

Mundurowi podkreślają, że każda informacja o zagrożeniu bezpieczeństwa jest błyskawicznie sprawdzana. Sprawcy brutalnych przestępstw z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi muszą liczyć się z surowymi karami.

Dalsze śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura.

QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku Pytanie 1 z 20 Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej? do 1 roku więzienia do 2 lat więzienia do 3 lat więzienia Następne pytanie