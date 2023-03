Wyszedł z domu, wsiadł na rower i przepadł bez śladu. Gdzie jest Grzegorz z Kalisza Pomorskiego?

Matka "na haju" jechała po dziecko do przedszkola. To jednak nie koniec jej kłopotów...

44-letni Grzegorz Pomagalski wyszedł z domu w Kaliszu Pomorskim we wtorek, 28 marca. Pojechał rowerem do oddalonego o niecałe 20 kilometrów Dominikowa, gdzie około godz. 10:30 odwiedził swoją rodzinę. Następnie odjechał w nieznanym kierunku i do chwili obecnej nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania. Nie nawiązał również żadnego kontaktu ze swoimi najbliższymi. Z uwagi na stan zdrowia, życie mężczyzny jest zagrożone.

Zaginiony Grzegorz Pomagalski - rysopis:

wzrost: 180 cm,

krępa szczupła budowa ciała.

Mężczyzna ubrany był w spodnie ciemne typu jeans, ciemnobrązową kurtkę puchową i ciemną czapkę. Poruszał się rowerem typu damka, koloru zielonego z dwoma koszykami z przodu i tyłu.

Policjanci z Choszczna zwracają się z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny. Wszelkie informacje w tej sprawie należy kierować pod numer telefonu 477820511 (KPP Choszcznie) lub kontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub pod numer alarmowy 112.

